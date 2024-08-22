В Оби управлявшая школой депутат вымогала взятки у учителей

Директор детской школы искусств и депутат в городе Оби требовала от учителей платить ей под угрозой создания невыносимых условий работы. Женщина стала фигурантом дела по пяти эпизодам получения взятки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По версии следствия, 58-летняя директор школы искусств с января 2021 по июнь 2024 года вымогала деньги у учителей и получила более 370 тыс. рублей.

«Денежные средства предназначались за общее покровительство и под угрозой создания для педагогов неблагоприятных условий труда. Возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.290 УК РФ. В ходе обыска по месту проживания подозреваемой изъяли мобильный телефон, ноутбук с бухгалтерией учреждения», – пояснили в ведомстве.

Подозреваемая также исполняла полномочия депутата Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Летом 2023 года в Белгороде начальника факультета в университете МВД уличили в вымогательстве у своих подчиненных. Пострадавшим приходилось платить за орфографические ошибки в документах.

Обь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube