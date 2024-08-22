Росавиация сняла ограничения на полеты в Волгоград

Аэропорт Волгограда вернулся к работе в штатном режиме, сообщила Росавиация.

«В 10:30 мск ограничения на работу аэропорта Волгоград сняты. В период действия временных ограничений «уходов» воздушных судов на запасные аэродромы не было. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.

Аэропорт Волгограда приостановил работу в ночь на 22 августа в связи с воздушной атакой с украинской стороны. Основной удар дронов пришелся на поселок Октябрьского и станицу Голубинскую в Калачевском районе. Местные жители сообщили о нескольких взрывах и пожаре на аэродроме.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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