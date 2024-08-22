Житель Шебекино ранен при обстреле ВСУ

Украинские боевики обстреляли город Шебекино в Белгородской области и ранили местного жителя. Также повреждены семь частных домов, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – говорится в телеграм-канале главы региона.

В семи частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном доме загорелась кровля, но пожарные быстро справились с огнем.

На момент публикации новости в Белгороде и районе, Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность.

Накануне киевский режим обстрелял и атаковал с помощью беспилотников одновременно четыре поселения в Белгородской области. в результате один мирный жителя был ранен.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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