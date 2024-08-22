ЧП в порту «Кавказ»: спасены четыре члена экипажа затонувшего после удара ВСУ парома

После украинского удара по железнодорожному парому в порту «Кавказ» удалось спасти четырех членов экипажа. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача – спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня в 16:30 в порту «Кавказ» под удар ВСУ попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло.

Краснодар, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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