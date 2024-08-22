На пароме, который атаковали ВСУ, находилось 30 цистерн с топливом

Стали известны новые подробности удара ВСУ на железнодорожный паром в порту «Кавказ». Как уточнил глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков, на переправе находилось 30 цистерн с топливом.

По его словам, атака была осуществлена в 16:30. В момент удара паром был пришвартован в порту «Кавказ». В результате ЧП начался пожар. «На месте работает 12 пожарных расчетов, 3 бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели «Кубань СПАС», – отметил Бабенков в своем телеграм-канале.

Оперативный штаб уточнил, что происшествию в порту «Кавказ» присвоен ранг пожара №3. На место направлен пожарный поезд, в целом привлечено 101 человек, 34 ед. техники. Сообщается также, что в результате полученных повреждений паром в акватории порта «Кавказ» затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет.

Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется.

Краснодар, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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