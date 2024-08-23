Один человек числится пропавшим после атаки на паром в порту «Кавказ»

Спасатели продолжают поиски одного человека после атаки на паром в порту «Кавказ». Удалось спасти 17 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Краснодарском крае продолжаются поиски. По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека», – говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что спасены 17 членов экипажа. В МЧС подтвердили эти данные. Считалось, что остается неизвестной судьба двух человек, но пропавшим оказался один. Также специалисты приняли меры против загрязнения акватории.

«На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом», – добавил губернатор.

Накануне вечером украинские боевики атаковали железнодорожный паром на Кубани. На нем находилось 30 цистерн с топливом. Для тушения возникшего возгорания привлекли пожарный поезд.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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