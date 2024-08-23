Жители Воронежа остались без света из-за аварии

В Воронеже наблюдаются перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на «Россети».

Света нет у жителей центральной части города. В частности, отключено электричество на проспекте Революции, площади Ленина, улицах Плехановской и Карла Маркса.

Специалисты «Воронежской горэлектросети» переподключают потребителей на резервные схемы подачи электроэнергии.

Отмечается, что причиной отключения стали технологические нарушения в работе электрооборудования.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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