Жители Воронежа остались без света из-за аварии

В Воронеже наблюдаются перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на «Россети».
Света нет у жителей центральной части города. В частности, отключено электричество на проспекте Революции, площади Ленина, улицах Плехановской и Карла Маркса.
Специалисты «Воронежской горэлектросети» переподключают потребителей на резервные схемы подачи электроэнергии.
Отмечается, что причиной отключения стали технологические нарушения в работе электрооборудования.
Воронеж, Зоя Осколкова
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