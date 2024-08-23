В Калмыкии один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с грузовиком

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе «Каспий» в Калмыкии. Один пассажир из легковушки умер на месте, еще трое и водитель выжили и оказались в больнице, рассказали в МВД республики.

Авария произошла около 04:10 часов 23 августа на 128-м км федеральной автодороги Р-22 «Каспий». «Шевроле-Лачетти» под управлением 34-летнего жителя Чеченской Республики столкнулся с грузовиком «Фотон», за рулем которого сидел 31-летний житель Волгоградской области.

«От полученных травм скончалась 29-летняя пассажир «Шевроле-Лачетти». Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе.

Во Владивостоке семь человек получили травмы во время столкновения автобуса с грузовиком. Среди пострадавших двое детей.

Элиста, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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