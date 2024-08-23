В Волгоградской области заключенные захватили заложников в колонии

В Волгоградской области заключенные устроили бунт и захватили заложников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.
Нападение произошло в исправительной колонии №19 в городе Суровикино. В это время там проходило заседание дисциплинарной комиссии.
В результате были захвачены заложники из числа сотрудников учреждения. Также стало известно, что несколько человек пострадали.
Телеграм-каналы сообщают, что один из нападавших был осужден по статье «Теракт».
В исправительной колонии объявили режим ЧС. К учреждению прибыли правоохранители.
Волгоград, Зоя Осколкова
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