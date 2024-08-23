СКР возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в волгоградской колонии

Следственный комитет сообщил в возбуждении уголовного дела по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний Волгоградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников»), ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – отметили в ведомстве.

Во ФСИН подтвердили, что заложники были захвачены в колонии строгого режима ИК-19. «В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», – сообщили в службе.

В Волгоградскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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