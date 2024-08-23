Энергодар частично остался без воды после удара Киева

ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара и повредили водозаборное оборудование. В результате часть жителей города осталась без воды.

«ВСУ произвели целенаправленный обстрел гидротехнических сооружений Энергодара. Противник ориентирован на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры», – сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание, чтобы ремонтники приступили к работе. Балицкий заверил, что крупного ЧП удалось избежать благодаря слаженной работе всех служб.

«Коммунальные службы устранили последствия обстрела, на данный момент водоснабжение восстановлено. Не исключено повторение ситуации. Все оперативные и жилищно-коммунальные службы работают в полной готовности», – добавил глава региона в телеграм-канале.

В середине июля ВСУ регулярно били артиллерией по водозабору с целью лишить жителей Энергодара доступа к питьевой воде.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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