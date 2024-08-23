При захвате заложников в волгоградской колонии погибли сотрудники ФСИН

Четыре сотрудника ФСИН России погибли и еще четверо получили ранения в результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Как уточнили в пресс-бюро службы, преступников было четверо.

«Четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице», – говорится в сообщении.

При проведении специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы. В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.

В пресс-бюро заверили, что ФСИН России окажет всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников.

Волгоград, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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