Во время ночной атаки БПЛА три человека получили ранения

Ночью беспилотники ВСУ атаковали три региона России. Система противовоздушной обороны сбила семь дронов. По последним данным, пострадали три человека.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолетного типа, – сообщили в Министерстве обороны, – пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате ночной атаки. Дрон скинул бомбу на жилой дом в поселке Малиновка. Осколочные ранения получил местный житель, его госпитализировали.

Кроме того, в поселке Вейделевка мужчина получил ожог, ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. В результате атаки в двух многоквартирных домах осколками посекло фасад, выбиты окна, поврежден социальный объект и один автомобиль.

Еще один пострадавший проживает в Воронежской области, он получил осколочное ранение. По словам губернатора Александра Гусева, после падения одного из дронов, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы, началось возгорание травы, которое быстро потушили.

Затем были сбиты еще несколько беспилотников. «В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – добавил глава региона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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