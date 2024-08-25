Павла Дурова во Франции вряд ли выпустят под залог

Павел Дуров, основатель и генеральный директор Telegram, был арестован около 8 часов вечера в субботу вечером, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже. Этого 39-летнего франко-российского бизнесмена сопровождали его телохранитель и женщина.

Как сообщает TF1, задержание провели жандармы GTA (Воздушная транспортная жандармерия). Зарегистрированный в FPR (дела разыскиваемых лиц) Павел Дуров прибыл из Азербайджана. На него был выдан французский ордер на обыск, выданный OFMIN национального управления судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Правосудие считает, что отсутствие модерации, сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предлагаемых Telegram, делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества.

Этот ордер на обыск действует тогда и только тогда, когда Павел Дуров находится на территории страны. «Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему…" , – передает источник, близкий к расследованию, TF1/LCI. Поскольку Павел Дуров знал, что он персона нон-грата во Франции, он имел привычку ездить в Эмираты, в страны бывшего СССР, в Южную Америку. Он очень мало путешествовал по Европе.

Следователи ONAF (Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении) уведомили его и поместили под стражу. Он предстанет перед следственным судьёй в эту субботу вечером перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье по множеству преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, получение краденого, детский криминальный контент и т.д.

«Павел Дуров попадет в СИЗО, это точно, – комментирует следователь TF1/LCI. – На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не делал ничего, чтобы модерировать или сотрудничать».

Его предварительное заключение после предъявления обвинения фактически не вызывает никаких сомнений. Миллиардер Павел Дуров имеет значительные средства для побега, и его гарантии представительства вряд ли убедят судей, пишут французские СМИ.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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