Пять человек стали жертвами атаки ВСУ на Белгородскую область

Сегодня ночью ВСУ атаковали Белгородскую область. По последним данным, пять человек погибли, 12 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по поселку Ракитное, – написал глава региона в своем телеграм-канале. – К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей».

В результате атаки 12 человек получили ранения, в числе пострадавших трое детей. Одному подростку медики оказали помощь на месте, еще два ребенка с осколочными ранениями направлены в детскую областную клиническую больницу.

Из семерых взрослых, четверо в тяжелом состоянии: женщину с осколочным ранением оперируют в Ракитянской ЦРБ, троих мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу.

В общей сложности были повреждены 10 частных домов, два коммерческих объекта и четыре автомобиля.

Один из снарядов пробил газопровод, без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. «Также есть локальные повреждения на линии электропередачи», – добавил Гладков. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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