Беспилотники атаковали высотные жилые дома в Саратовской области

В результате ночной атаки беспилотников в Саратовской области были повреждены жилые высотки. По меньшей мере один человек получил ранения. На месте работают экстренные службы.

По данным Министерства обороны, ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать украинских БПЛА самолетного типа. Девять из них сбиты в Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей.

В результате атаки дронов частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. На фото, опубликованных губернатором Романом Бусаргиным, видна огромная пробоина в фасаде дома.

«К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме», – отметил глава региона.

Кроме того, повреждена многоэтажка на улице Пушкина в Энгельсе. В этом случае пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали.

«Выбитые стекла также попали на парковку у здания. Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций», – добавил Бусаргин.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube