На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,7

Мощный афтершок магнитудой в 5,7 зафиксировали на Камчатке днем 26 августа. Заведующий лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов объяснил, что афтершоки снимают накопленное напряжение, которое могло вызвать более разрушительные толчки.

«Очередной афтершок с магнитудой 5.7 произошел сегодня в 13:32 местного времени. Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском – до четырех баллов. Следует ожидать ещё несколько подобных или более слабых событий в течение одной-двух недель», – сообщил Камчатский филиал ЕГС РАН.

По данным главка МЧС по Камчатскому краю, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинского округа и Елизовского района подземный толчок ощущался силой до пяти баллов. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Завьялов добавил, что афтершоковый процесс продолжает развиваться нормально. Специалисты внимательно следят за ситуацией.

«Хорошо то, что после этого землетрясения идут афтершоки – повторные толчки, имеющие магнитуду существенно меньше, чем магнитуда главного удара. Они снимают накопленное в этой локальной области напряжение», – пояснил ученый.

На 22 августа ученые насчитали более 500 афтершоков после землетрясения 18 августа магнитудой в 7,2 на Камчатке. В тот же день зафиксировали самый ощутимый толчок – магнитудой 6,1.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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