За выходные на водоемах России погибли 47 человек

В минувшие выходные на водоемах России погибли 47 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в МЧС.

В деревне Хазово в Пермском крае утонула 11-летняя девочка. Ребенок погиб в местном пруду, который не был оборудован для купания.

На реке Волхов в Новгородской области во время ночной рыбалки утонул мужчина. Его подвыпивший товарищ уснул, а когда проснулся, обнаружил тело друга в воде.

В Брянске на озере Орлик-5 утонула 18-летняя девушка. Она плавала в глубоком месте и в какой-то момент ушла ко дну.

В Донецке на местном водохранилище утонул 57-летний мужчина. Его тело вытащили на берег отдыхающие.

На Енисее в Красноярском крае погиб рыбак. Его тело извлекли из воды спасатели.

«Еще 58 происшествий зарегистрированы на водных объектах за указанный период», – добавили в МЧС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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