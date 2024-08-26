В Ярославле сбили атаковавший НПЗ дрон

В Ярославской области уничтожили беспилотник, который атаковал нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в результате падения беспилотника разрушений и пострадавших нет.
На месте происшествия работают экстренные службы, добавил Евраев.
Ярославль, Зоя Осколкова
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