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Понедельник, 26 августа 2024, 10:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Ярославле сбили атаковавший НПЗ дрон

В Ярославской области уничтожили беспилотник, который атаковал нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в результате падения беспилотника разрушений и пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы, добавил Евраев.

Ярославль, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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