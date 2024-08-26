Омич стал фигурантом дела о госизмене

Сотрудники ФСБ выявили случай госизмены в городе Омск. Местный житель передавал противнику сведения о работе оборонного предприятия, следует из данных, полученных ведомством.

«Житель Омска осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», – сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По факту передачи информации противнику возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, а именно о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России

Ранее жителя Забайкальского края задержали по делу о госизмене. Мужчина вербовал россиян в подконтрольную спецслужбам Украины террористическую организацию.

Омск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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