Омич стал фигурантом дела о госизмене

Сотрудники ФСБ выявили случай госизмены в городе Омск. Местный житель передавал противнику сведения о работе оборонного предприятия, следует из данных, полученных ведомством.
«Житель Омска осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», – сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По факту передачи информации противнику возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, а именно о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России
Ранее жителя Забайкальского края задержали по делу о госизмене. Мужчина вербовал россиян в подконтрольную спецслужбам Украины террористическую организацию.
Омск, Наталья Рязанова
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