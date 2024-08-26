Два жителя Шебекино ранены при обстреле ВСУ

ВСУ обстреляли город Шебекино и ранили дух мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Осколками снарядов повреждены пять многоквартирных и четыре частных дома.

Раненые жители сами добрались до больницы и попросили о помощи. У женщины осколочные ранения ног и поясницы, у мужчины – минно-взрывная травма и ранение поясничной области.

В результате обстрела в пяти МКД частично выбило стекла, посекло входные группы и фасады. Похожие повреждения у четырех частных домов. Повреждены пять автомобилей.

В ночь на 26 августа два FPV-дрона атаковали легковой автомобиль на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое. Мужчина и 17-летняя девушка внутри легковушки получили минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и осколочные ранения.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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