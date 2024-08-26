Два человека пострадали при взрыве на Омском НПЗ

Взрыв и пожар случились на Омском НПЗ, для тушения привлекли 15 расчетов пожарной охраны. Два человека пострадали, им оказывают помощь.
Омичи, живущие ближе других к НПЗ, рассказали о громком хлопке, после чего над предприятием поднялся столб черного дыма. Предварительно, взорвалась установка первичной перегонки нефти.
Огонь распространился на 1000 кв. м, а нефтепродукты экстренно сжигают через факел, пишет паблик «Омск. Жизнь города». По их данным, к тушению привлекли 15 пожарных расчетов.
«Возгорание под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме», – сообщила пресс-служба НПЗ.
Два человека пострадали, сообщил телеграм-канал «Соловьев».
В результате падения обломков украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе произошел пожар. огонь успел распространиться на 50 кв.м, но пожар оперативно потушили.
Омск, Наталья Рязанова
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