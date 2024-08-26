Пострадавшие при пожаре на НПЗ находятся в тяжелом состоянии в реанимации

Врачи поместили обоих пострадавших при пожаре на Омском НПЗ в реанимацию. Одного человека прооперировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

Двое рабочих получили серьезные травмы во время ЧП на Омском НПЗ: одному оторвало конечность, второй получил контузию и закрытую черепно-мозговую травму, узнал телеграм-канал Baza. Местные врачи сообщили, что травмированного пациента прооперировали. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем блоге подтвердил число пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Пожарные продолжают работу на месте ЧП, задействованы специализированные подразделения. Роспотребнадзор заверил, что следит за состоянием воздуха и проверяет содержание загрязняющих веществ.

Днем на Омском НПЗ взорвалась установка первичной перегонки нефти и начался мощный пожар. Огонь распространился на 1000 кв. м.

Омск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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