Группировка борцов с пожарами в Крыму превысила 500 человек

МЧС нарастило группировку пожарных для борьбы с огнем под Феодосией в Крыму. Там находятся более 500 человек. В течение ночи им удалось не допустить нового распространения огня, сообщила пресс-служба министерства.

Дополнительная аэромобильная группировка отправлена из Севастополя к месту пожара.

«Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. За ночь площадь не увеличилась. На месте работают свыше 500 специалистов и 150 единиц техники, в том числе ведомственные вертолеты Ми-8. Всего сброшено более 550 тонн», – говорится в сообщении.

Накануне вечером площадь пожара выросла до 150 га. На 65 га горит лесная подстилка, еще на 85 га – сухая трава. Огонь подбирался к селу Южное, но его удалось сдержать, хотя работе пожарных мешал порывистый ветер.

На 26 августа площадь пожара в районе поселка Орджоникидзе в Крыму составляла 75 га. Пожарным удалось спасти от огня садовые поселки.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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