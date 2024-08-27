Житель Херсонской области ранен при обстреле ВСУ

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Голая Пристань в Херсонской области. В результате попадания в жилой дом ранен мирный житель.

«В собственном доме ранен местный житель 1975 года рождения. С осколочными ранениями обеих ног пострадавший госпитализирован в Скадовскую ЦРБ», – написал глава региона Владимир Сальдо.

ВСУ накануне повредили ЛЭП в Новокаховском округе, Верхнерогачикском и Великолететихском округах. 15 поселений полностью или частично остались без света. Боевики также обстреляли Алешки, Каховку, Великую и Малую Лепетихи, Днепряны, Каиры, Подстепное.

Ранее Сальдо сообщил о шести раненых мирных гражданах за сутки в результате обстрелов с украинской стороны.

Голая Пристань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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