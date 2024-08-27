В Запорожье дрон ВСУ ударил по машине с тремя детьми – один ребенок убит

Украинский дрон атаковал в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. В результате один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых ранены, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
ЧП случилось на подъезде к городу Пологи. Водитель и пассажиры получили ранения разной степени тяжести. Один ребенок погиб. Пострадавшие уже находятся в больнице, ими занимаются медики.
«Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму», – написал губернатор в телеграм-канале.
ВСУ все чаще используют дроны для ударов по гражданскому транспорту. Так, в Шебекино в результате подобной атаки ранен мужчина.
Пологи, Наталья Рязанова
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