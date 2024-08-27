На Кавказе зафиксирован рост экстремизма

В регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) фиксируется рост экстремистских и террористических преступлений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, обстановка остается сложной.

«Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остается сложной. В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС) на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его словам, только в 2024 году совершены теракты в Карачаево-Черкесии и Дагестане, в результате которых погиб 21 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов.

На совещании в полномочном представительстве президента РФ в СКФО обсуждались дополнительные меры по недопущению радикализации населения. Как отмечает пресс-служба полпредства, была подчеркнута актуальность данного вопроса в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения радикальной религиозной идеологии, идей сепаратизма и экстремизма.

«Обозначены риски развития внутренних угроз в связи с наращиванием негативного информационно-психологического воздействия на население посредством информационно-коммуникационных технологий», – отмечается в сообщении пресс-службы полпредства президента РФ в СКФО.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube