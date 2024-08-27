Экс-депутат Госдумы Рашкин снова попал в историю с лосем

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, осужденный в 2021 году за незаконную охоту на лосей, снова попал в скандал с убийством животного. Автомобиль, зарегистрированный на его имя, сбил лося в Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, инцидент произошел на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. Автомобиль Lada Largus столкнулся с перебегавшим проезжую часть лосем. Водитель не пострадал.

Собеседник агентства уточнил, что именно на этой машине экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося после незаконной охоты. Кто сейчас находился за рулем в момент автоаварии, не сообщается.

Напомним, в апреле 2022 года суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок два года. 3 мая 2022 года этот приговор подтвердил Саратовский областной суд. После этого Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина.

По данным обвинения, в октябре 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.

Саратов, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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