В Воронежской области при атаке БПЛА случился пожар у взрывоопасных объектов

Падение обломков украинских беспилотников привело к пожару около взрывоопасных объектов в Воронежской области. В Белгородской области сгорели два частных дома.

Система ПВО обнаружила и сбила восемь украинских дронов самолетного типа над Воронежской областью. Обломки одного БПЛА упали в Россошанском районе рядом со взрывоопасными объектами и вызвали пожар. Власти эвакуировали два ближайших села из-за опасности взрывов.

«Детонации не было. Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома», – сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Украинские беспилотники атаковали также Белгородскую область и вызвали пожары в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал, но полностью сгорели два частных дома, три автомобиля, ещё один частный дом повреждён, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь силы ПВО сбили 12 дронов над российскими регионами. Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над Ростовской областью.

Воронеж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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