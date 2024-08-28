Дроны ВСУ не дают эвакуировать раненых с поля боя

Беспилотники ВСУ препятствуют эвакуации раненых с поля боя. Об этом заявил военный врач из группировки «Днепр».

«Порой бывает так, что раненые по несколько суток лежат, остаются на линии соприкосновения без возможности эвакуации. Коптеры сильно затрудняют эвакуацию. Увидели – сразу начинается обстрел,» – рассказал медик РИА «Новости».

По его словам, зачастую забрать раненых можно только в условиях дождя или тумана, когда дроны не могут действовать. В результате задержек в эвакуации они попадают в госпитали с инфицированными ранами, из-за чего лечение проходит дольше.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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