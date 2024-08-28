На Камчатке подрядчик украл 18 млн рублей из нацпроекта

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 18 млн рублей в рамках исполнения нацпроекта на Камчатке. Фигурантом стала гендиректор местного ООО, которое получило контракт на реконструкцию мостов.

По версии следствия, частная компания заключила контракты на реконструкцию двух автомобильных мостов в Елизовском районе. Подрядчик получил финансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С мая по октябрь 2023 года бизнесвумен и ее муж несколькими суммами похитили более 18 млн рублей, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Данные о преступлении получили сотрудники ФСБ и передали материалы в СКР. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ.

Организованные Генпрокуратурой РФ проверки выявили хищения на сумму более трех миллиардов рублей при реализации нацпроектов в разных регионах России.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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