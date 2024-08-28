В Якутии трое детей сбежали из приемной семьи в лес

Трое детей ушли из приемной семьи ночью с одним рюкзаком и пропали около села Эйик в Якутии. Ребят искали весь день и нашли в десяти километрах от села, сообщила республиканская служба спасения.

Приемные родители заметили пропажу детей 14, 11 и 6 лет ранним утром 28 августа. Отец семейства заявил, что за два часа до этого ребята были дома. Однажды они уже сбегали, но сами вернулись, в этот раз на поиски отправились спасатели и односельчане.

Волонтеры заметили детские следы, и по ним ребят догнали на квадроциклах.

«Детей нашли в лесу, в 10 км от села Эйик, где они проживают в приемной семье. Состояние детей удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась. С детьми работает школьный психолог», – сообщили в службе спасения.

В Екатеринбурге брат и сестра сбежали из приемной семьи и пожаловались на постоянные побои. Дети ушли к старшей совершеннолетней сестре, которая живет отдельно.

Эйик, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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