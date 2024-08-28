Украинские беспилотники долетели до Кировской области

Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«В результате своевременно принятых мер 2 беспилотника сбиты, 3 упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено», – уточнил Соколов в своем телеграм-канале.

«На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет», – добавил кировский губернатор.

Киров, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube