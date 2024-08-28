В Петербурге подросток-таджик изнасиловал 10-летнюю девочку

Живущая в Мурино Ленинградской области уроженка Туркмении заявила в полиции, что ее 10-летнюю дочь изнасиловали. Подозреваемым стал 12-летний уроженец Таджикистана.

ЧП случилось накануне. Девочка пошла гулять с подружкой, а вечером позвонила матери и сказала, что ее изнасиловали. По ее словам, во дворе она познакомилась с мальчиком, который заманил ее в подъезд, а там «сделал секс», пишет «Фонтанка».

Подозреваемого быстро установили и доставили 12-летнего уроженца Таджикистана в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В Пермском крае пьяный 16-летний подросток на берегу водоема изнасиловал свою 14-летнюю знакомую, а потом утопил ее.

Мурино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube