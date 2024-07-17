Подросток изнасиловал и утопил девушку в Пермском крае

Следственное управление Следственного комитета (СУСК) РФ по Пермскому краю в среду, 17 июля, сообщило, что в Кудымкарском муниципальном округе подросток изнасиловал знакомую14-летнюю девочку и утопил ее в водоеме.

В сообщении региональное СУСК РФ Пермского края говорится: «Несовершеннолетний житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края заключен под стражу по обвинению в совершении изнасилования и убийства несовершеннолетней».

«15 июля 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на берегу водоема в Кудымкарском округе изнасиловал свою 14-летнюю знакомую, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Чтобы сокрыть преступления, обвиняемый утопил девочку в водоеме карьера. Тело погибшей нашли 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий», – сообщили в Следкоме.

Пермь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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