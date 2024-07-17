российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 июля 2024, 19:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Подросток изнасиловал и утопил девушку в Пермском крае

Следственное управление Следственного комитета (СУСК) РФ по Пермскому краю в среду, 17 июля, сообщило, что в Кудымкарском муниципальном округе подросток изнасиловал знакомую14-летнюю девочку и утопил ее в водоеме.

В сообщении региональное СУСК РФ Пермского края говорится: «Несовершеннолетний житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края заключен под стражу по обвинению в совершении изнасилования и убийства несовершеннолетней».

«15 июля 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на берегу водоема в Кудымкарском округе изнасиловал свою 14-летнюю знакомую, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Чтобы сокрыть преступления, обвиняемый утопил девочку в водоеме карьера. Тело погибшей нашли 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий», – сообщили в Следкоме.

Пермь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Убийства

В Израиле женщина убила сына и напала с топором на охранника торгового центра / В Санкт-Петербурге обнаружили два тела с огнестрельными ранениями / В Кении задержали серийного убийцу, на счету которого 42 жертвы / В Перми у мусорных контейнеров нашли тело ребенка в чемодане / В Санкт-Петербурге медведь загрыз женщину / В Британии из арбалета застрелена жена и дочери известного спортивного комментатора / Младенец провел 12 часов с мертвыми родными после удара ЦАХАЛ по Газе / Сибиряк заживо сжег отказавшегося уходить из гостей знакомого

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Пермь, Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,