Власти Курской области запретили свободный въезд в Курчатов

Оперативным штабом контртеррористической операции принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город», – пояснил он.

Смирнов уточнил, что ограничения не затронут жителей города, имеющих местную регистрацию. «Транспортные средства, осуществляющие транзитные перевозки и ранее перемещавшиеся по территории Курчатова, должны будут использовать альтернативные маршруты объезда», – отметил врио главы региона.

«Обращаю особое внимание, что на блокпостах будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7:00 до 17:00. У них также можно будет получить разрешение на въезд», – добавил Смирнов.

Напомним, 6 августа ВСУ вторглись в Курскую область. На территории региона введен режим контртеррористической операции и объявлено чрезвычайное положение. Продолжаются бои с украинскими диверсантами. По данным министерства обороны на сегодня, всего за время боевых действий с 6 августа на Курском направлении противником потеряно до 7000 военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одна РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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