В Приморье СКР расследует обрушение двух мостов в один день

Следственный комитет возбудил уголовные дела в связи с обрушением двух мостов в один день в Приморском крае. Следователи считают, что ответственные за состояние сооружений чиновники не приняли мер к ремонту мостов.

«Возбуждено два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Органами прокуратуры и полиции неоднократно с мая 2021 года по июль 2024 года выявлялись нарушения, о чем в адрес Минтранса вносились меры реагирования», – рассказали в краевом управлении СКР.

20 августа на фоне ливней частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка на автомобильной дороге Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка в Чугуевском округе. Причиной стало сквозное разрушение покрытия и искривление профиля проезжей части. В июле 2022 года суд обязал краевой минтранс за два года привести мост в надлежащее состояние.

В тот же день ЧП случилось с мостом около села Невское в Лесозаводском районе. Следователи выяснили, что в сваях мостовых опор разрушился бетон, на дорожном покрытии развилась сетка трещин, прогибы. Мост обследовали в декабре 2013 года и признали аварийным, но до настоящего времени ремонта не было.

«Будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. В настоящее время допрашиваются свидетели, изучается изъятая документация», – добавили в ведомстве.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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