В Приморье из-за ливней обрушился автомобильный мост

В Приморском крае автомобильный мост обрушился после сильных дождей. Об этом сообщили местные власти.

«В связи с выпадением обильного количества осадков произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Соколовка (перед аэродромом) на автомобильной дороге Осиновка- Рудная Пристань – Соколовка», – говорится в сообщении администрации Чугуевского округа.

Движение по переправе перекрыли. Водителям рекомендуют пользоваться альтернативной дорогой Новомихайловка- Чугуевка – Лазо.

Накануне сильный шторм обрушился на Приморье. Несколько улиц Владивостока были затоплены, автомобили ушли под воду до крыши. Зарегистрирован сход селей на склонах. Также наблюдались массовые отключения электричества. Экстренные службы устраняют последствия непогоды.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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