ВСУ убили одного и ранили двух жителей Шебекино во время обстрела

Один человек погиб, двое пострадали в результате обстрела украинскими боевиками города Шебекино в Белгородской области.

«Погиб один человек, от полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ», – рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Прямыми попаданиями повреждены административное здание и социальный объект. Загорелся легковой автомобиль, на месте работают пожарные.

Кроме того, ВСУ атаковали с помощью дронов три села в Белгородской области. В селе Замостье Грайворонского округа повреждены три частных дома, в селе Новостроевка-Первая полностью сгорели частный дом и нежилое помещение. В селе Петровка Белгородского района бомба с беспилотника попала на крышу частного дома и повредила кровлю.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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