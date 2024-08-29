Пожарным удалось полностью потушить пожар под Феодосией

Пожарные полностью потушили пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией. Никто из местных жителей, сотрудников МЧС и волонтеров не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Огонь удалось локализовать накануне утром, пожарные и волонтеры еще сутки боролись с пожаром.

«На 07:30 часов 29 августа природный пожар в районе горно-лесной местности Тепе-Оба ликвидирован. Всего за время ликвидации пожара совершено 112 сбросов вертолетами МЧС России МИ-8 более 550 тонн огнетушащей жидкости. Погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Огонь несколько раз подходил к садовым товариществам и селам, но его удалось сдержать. Для борьбы с пожаром привлекли более 500 человек и 150 единиц техники.

Феодосия, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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