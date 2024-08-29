ВСУ снова пытались атаковать Крым с воздуха

Сегодня около 18:00 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря.

Минувшей ночью ВСУ также пытались атаковать российский полуостров. Три аппарата сбили над территорией Республики Крым.

Вместе с тем, как уточнял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, над акваторией Черного моря сбиты четыре украинских дрона. Также были уничтожены три безэкипажных катера.

Симферополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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