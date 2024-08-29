ВС РФ отразили атаку семи БПЛА и трех катеров-дронов

Киевский режим пытался атаковать центральные регионы России и Крым с помощью беспилотников и катеров-дронов. Средства ПВО и силы Черноморского флота уничтожили аппараты.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА самолетного типа. Три аппарата сбили над территорией Республики Крым, два – над Брянской областью и один над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ и работы средств ПВО пострадавших и разрушений нет. На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Черного моря сбиты четыре украинских дрона.

«Военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не повреждены», – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Накануне украинские БПЛА атаковали Кировскую область. Два беспилотника были сбиты, еще три упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Пожар удалось быстро потушить.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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