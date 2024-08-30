В Петропавловске-Камчатском произошло пятибалльное землетрясение

Мощный афтершок привел к подземным толчкам силой до пяти баллов в Петропавловске-Камчатском. Магнитуда самого сейсмособытия составила 6,2, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Специалисты считают, что теперь афтершоковый процесс пойдет на убыль.

Толчки зарегистрировали около 16:24 по местному времени. Очаг находился на глубине 36 км в 123 км от краевой столицы.

«Землетрясение ощущалось в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском районе силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась», – сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Местные жители рассказали, что толчки были ощутимы почти во всех районах Петропавловска-Камчатского. Землетрясение заметили как люди на земле, так и в квартирах на пятом этаже. У некоторых дрожала мебель и звенели стекла.

«Сильнейший афтершок с магнитудой ML = 6.2 произошел в очаговой зоне землетрясения. Скорее всего, наконец-то произошел сильнейший афтершок землетрясения, далее следует ожидать существенно более слабых событий», – пояснили в филиале ЕГС РАН.

Землетрясение с локальной магнитудой в 7,2 произошло на Камчатке ранним утром по местному времени 18 августа. В краевой столице землетрясение ощущалось на 6-7 баллов.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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