ВСУ ранили пять мирных жителей в Херсонской области

Киевский режим несколько раз за минувшие сутки обстрелял Херсонскую область. Пять мирных граждан получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его данным, за сутки боевики киевского режима выпустили по населённым пунктам левобережья более 40 снарядов, а также атаковали с помощью дронов-камикадзе.

«Террористическим обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Каиры, Князе-Григорьевка. Ранены пять мирных жителей: двое в Алешках при атаке FPV-дронов на центральную районную больницу, двое – в Каирах и один в Днепрянах», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Сальдо заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, и сейчас их жизни вне опасности.

Бригада рабочих начала ремонтировать больницу в Алешках, поврежденную атакой сразу пяти дронов.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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