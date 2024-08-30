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Пятница, 30 августа 2024, 15:41 мск

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В Красноярском крае самолет совершил жесткую посадку

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Легкий самолет совершил жесткую посадку около аэродрома Кузнецово в Красноярском крае. Предварительно, никто не пострадал.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 18:00 по местному времени самолет Аэропракт А-22 не дотянул до посадочной полосы и совершил жесткую посадку вблизи аэродрома в Березовском районе недалеко от жилого сектора. Посадка была вынужденной, потому что у самолета заглох двигатель, выяснил паблик «Проспект Мира». Самолет выполнял частный полет.

«Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента. Воздушное судно получило повреждения. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются», – пояснили в ведомстве.

В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу. На борту находились 11 человек, никто не пострадал.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Красноярск, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы,