ВСУ ударили по жилому кварталу в Белгороде: есть погибший и раненые

Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по жилым кварталам Белгорода, в результате есть погибший и раненые. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, над городом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей.

«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек… Предварительно, ранены 7 мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения», – сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, которую предоставил губернатор, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома и несколько коммерческих объектов.

«В Белгородском районе в посёлке Дубовое горят 2 частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов. Выехал на место. Оперативно проинформирую по итогам. Информация уточняется», – добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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