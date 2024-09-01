Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета

На Камчатке в ходе операции по поиску пропавшего накануне вертолета с воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолёта. Как сообщила пресс-служба МЧС, они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь.

К месту предполагаемого крушения направлены спасатели. Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются.

Напомним, на борту пропавшего вертолета Ми-8, по предварительным данным, находились 22 человека, в том числе три члена экипажа и 19 пассажиров.

Как уточняли в МЧС, воздушное судно совершало перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка.

Петропавловск-Камчатский, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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