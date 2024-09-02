За выходные на водоемах России погибли 28 человек

За минувшие выходные в России утонули 28 человек. Об этом сообщает МЧС РФ.
На Волге у города Воротынец местные жители обнаружили пустую лодку. Спасатели достали из воды тело 77-летнего мужчины.
На реке Дон в Ростовской области 28-летний мужчина нырнул в реку и не смог выплыть. Его тело ниже по течению нашли спасатели.
В Тверской области очевидцы обнаружили тело мужчины в озере Селигер. Труп извлекли спасатели и передали полиции.
«Еще 40 происшествий зарегистрированы на водных объектах за этот период», – добавили в МЧС.
Москва, Зоя Осколкова
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