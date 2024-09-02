За выходные на водоемах России погибли 28 человек

За минувшие выходные в России утонули 28 человек. Об этом сообщает МЧС РФ.

На Волге у города Воротынец местные жители обнаружили пустую лодку. Спасатели достали из воды тело 77-летнего мужчины.

На реке Дон в Ростовской области 28-летний мужчина нырнул в реку и не смог выплыть. Его тело ниже по течению нашли спасатели.

В Тверской области очевидцы обнаружили тело мужчины в озере Селигер. Труп извлекли спасатели и передали полиции.

«Еще 40 происшествий зарегистрированы на водных объектах за этот период», – добавили в МЧС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube