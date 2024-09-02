Подросток пришел с автоматом к школе в Улан-Удэ

В Улан-Удэ подросток пришел к школе в амуниции для страйкбола и с автоматом. Испуганные родители вызвали полицию, сообщили в МВД Бурятии.

Сотрудники полиции выехали к одной из школ Улан-Удэ из-за сообщений о подростке, который с угрожающим видом прогуливается перед школой с автоматом в руках. Мальчика нашли и опросили. Автомат оказался игрушечным.

«12-летний мальчик после линейки в школе, переодевшись в страйкбольное обмундирование, взял с собой в учебное заведение пластмассовый игрушечный автомат. В школу направился за другом, с которым хотел провести время. Подросток также сообщил, что не имел намерения напугать окружающих или причинить кому-либо вред», – рассказали в пресс-службе МВД.

Проводится проверка на признаки возможного правонарушения. По итогам полиция примет решение, есть ли основания для возбуждения дела.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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