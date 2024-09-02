На Шри-Ланке двух россиян задержали за ловлю редких ящериц

Полиция Шри-Ланки задержала двух граждан России за ловлю редких животных в природоохранном парке. Информацию об этом подтвердили в посольстве РФ.

«29 августа <…> в консульский отдел посольства России в Шри-Ланке поступила информация о пропаже на юге острова двух россиян, возрастом 17 лет и 21 год. В ходе выяснения обстоятельств инцидента установлено, что граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны», – сообщили российские дипломаты.

Сегодня состоится суд над россиянами в населенном пункте Эмбилипития округа Ратнапура провинции Сабарамугва. В МИД Шри-Ланки направлена нота с просьбой немедленно предоставить консульский доступ к задержанным.

Известно, что юноши находились в стране с родителями. Согласно ланкийским законам, задержанным грозят длительные сроки заключения.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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